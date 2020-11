Botte e minacce per estorcere denaro al vicino, 25enne arrestato

Da febbraio ad agosto è stato letteralmente perseguitato con botte e pesanti minacce di morte dal vicino di casa, un nomade che è riuscito a spillargli in tutto una somma di circa 25mila euro, buona parte dei suoi risparmi. Un vero e proprio incubo quello vissuto da un operaio 50enne, residente a Castelfranco Veneto, completamente in balia di un 25enne, D.S.. La vittima si è rivolto ai carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno subito dato il via ad un'indagine che nei giorni scorsi è sfociata in un provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso. Il 25enne è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare e si trova attualmente rinchiuso nel carcere trevigiano di Santa Bona. Il giovane deve rispondere di vari reati commessi nei confronti dell'operaio: si va dall'estorsione alle minacce. Il 50enne era stato più volte avvicinato, malmenato con calci e pugni, e perfino minacciato di morte con una pistola finta dal 25enne che spesso lo seguiva nei luoghi che frequentava, pedinandolo e sottoponendolo a veri e propri appostamenti. Una forma di persecuzione che il nomade aveva messo in atto per ottenere dal 50enne piccole somme di denaro che questi consegnava per evitare i pestaggi.