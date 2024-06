"Crac" di Media Production, il sindacato: «Marketing per aumentare notorietà e attrarre clienti»

«Media Production era un gigante ma del marketing fatto per sé stessa. Una favola durata dieci anni ma come tutte le favole di vero non c'è nulla». A confessare la verità, mantenendo l'anonimato, è un importante ex collaboratore di Bassel Bakdounes, Ceo di Media Production, conosciuta nel settore delle agenzie di comunicazione con il vecchio nome di Velvet Media. Quella dell'azienda di Castelfranco sembrava una storia di grandi successi, fatturati in crescita, nuove modalità organizzative del lavoro. Ma le pompose operazioni di automarketing non sono servite a Bakdounes a salvare la società, che in quasi dieci anni di attività ha accumulato debiti per oltre 11 milioni e che, alla fine, è finita in liquidazione giudiziale. «Serve - spiega Alberto Irone, segretario della Filcams Cgil di Treviso, il sindacato che rappresenta le maestranze - una riflessione sul rapporto tra valore reale prodotto da alcune aziende e le operazioni di marketing alle quali esse si affidano per aumentare notorietà e attrarre clienti».

Oltre a dichiarare grandi nomi acquisiti nel proprio portafoglio clienti l'agenzia di Castelfranco si era infatti contraddistinta per una serie di iniziative davvero sensazionali: dall'abolizione degli orari di lavoro alle ferie ottenute quando si vuole, l'introduzione in azienda di una specialista della felicità, le nuove sedi sparse in giro per il globo e anche le lezioni all'università di Trento del fondatore. Per finire con la notizia che Velvet Media avrebbe insegnato agli americani come usare Facebook e addirittura l'invenzione di un caschetto in grado di captare le emozioni umane, ultima frontiera del neuromarketing.

«Un circolo chiuso - prosegue Irone - dove manca l'idea di una economia in grado di ridistribuire i profitti anche nell’ambito del digitale. La costruzione di imprese solide passa solo attraverso la contrattazione, un sistema di relazioni industriali che valorizzi l’innovazione e il controllo. La vicenda Velvet insegna inoltre quanto la smaterializzazione del lavoro sia un’illusione e quanto invece, le agenzie di comunicazione, per le modalità organizzative, i ritmi, la flessibilità richiesta, possano essere luoghi di lavoro ad alto stress, come emerso peraltro anche da recenti inchieste giornalistiche. Rappresentare quei lavoratori e organizzare il loro mondo è anche una sfida del nuovo sindacato». Il "buco" milionario sta ora passando sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di Finanza, che ipotizzerebbe una lunga serie di reati fallimentari a partire dalla bancarotta fraudolenta.