Cade mentre pota le viti, resta trafitto da un tondino di metallo

Terrificante incidente in un vigneto nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 dicembre, a Castelfranco Veneto in via Pozzi. Un uomo di circa 80 anni, impegnato nella potatura delle viti, è scivolato da una scala su cui era appoggiato e cadendo nel vuoto è rimasto trafitto con un tondino di metallo. La lancia lo ha trapassato ad un gluteo e si è conficcato nell'addome, senza però intaccare, miracolosamente organi vitali. L'anziano, sempre cosciente, è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'80enne non è in pericolo di vita.