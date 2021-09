Farmacista trovata morta, fissata la data dei funerali

Saranno celebrati domani, venerdì 3 settembre, alle 15,30 al Duomo di Castelfranco Veneto, i funerali di Serena Fasan, la farmacista 37enne di Castelfranco trovata morta mercoledì 25 agosto all'interno della sua casa di via Ponchini. «Grazie per il temo che ci hai donato - si legge nell'ultimo saluto dei familiari - è stato bello conoscerti. Ora va Serena, il tuo posto è tra gli Angeli».

La donna, madre di un figlio di due anni, è stata ritrovata cadavere dal compagno Matteo Piva, messo in allarme dal padre che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Secondo l'autopsia Serena è morta per cause naturali. I segni presenti sul collo, che all'inizio avevano destato più di un sospetto, si sono confermati essere quello che già era stata più di una ipotesi al termine dell'esame cadaverico estero, ovvero le probabili tracce di una manovra resuscitativa effettuata quasi certamente da una persona poco avvezza alle pratiche mediche, dato che la pressione esercitata non ha ha lasciato tracce o ecchimosi, sgombrando una volta per tutte l'ipotesi della morte dovuta ad una aggressione.