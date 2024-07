Fatture false per sponsorizzazioni nel ciclismo, assolto un finanziere

Era stato un vero e proprio terremoto che aveva scosso dal profondo il mondo del ciclismo dilettantistico veneto. Una indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Vicenza, che avrebbe portato alla luce un ampio giro di fatture false per la sponsorizzazione che coinvolge i dirigenti del team di Breganze (Vicenza) VC Breganze e Cyberteam Breganze, e decine di aziende del vicentino. 53 le persone indagate fra cui Giuseppe Parolisi, 42enne di Caserta ma residente a Vedelago, finanziere in servizio presso la Compagnia di Castelfranco Veneto. Oggi 12 luglio, dopo quasi tre anni di calvario giudiziario, Parolisi (difeso dall'avvocato Fabio Pavone) è stato assolto con formula piena dal Tribunale berico.

Il 42enne era entrato nell'inchiesta, denominata "Ritorno in bici" come direttore sportivo giovanile del team ciclistico di Breganze. Stando alle indagini alcuni degli indagati avrebbero sottoscritto, oltre 8 anni fa, dei contratti di sponsorizzazione per 1,4 milioni di euro che non erano regolari dal momento che una parte dei soldi, circa 700 mila euro, sarebbero stati restituiti agli "sponsor" sotto forma di contante, assicurando così la possibilità di evadere le tasse. I soldi "in nero" sarebbero stati prelevati da alcune carte di credito in uso agli atleti ma che la società avrebbe comunque detenuto. In più a Parolisi era stata sequestrata una chiavetta con dentro la vera contabilità del team.

Ad incastrare Parolisi, che al momento di essere indagato si era visto trasferire a Roma, ci sarebbero state le celle telefoniche che lo ponevano nei pressi degli sportelli bancomat che sarebbero stati utilizzati per i prelievi del contante. Ma l'avvocato del finanziere ha dimostrato che in realtà il 42enne in quelle date era in servizio, spesso impegnato in controlli ad aziende della castellana che solo fortuitamente erano vicine agli istituti bancari.

Parolisi inoltre avrebbe ritirato la chiavetta vuota e solo un software della Guardia di Finanza aveva trovato all'interno la contabilità cancellata. Ma il finanziere non sarebbe stato in grado di operare su questi file, la cui scrittura e cancellazione era avvenuta in tempi precedenti al suo sbarco a Breganze come direttore sportivo.

Alla fine del processo, da cui erano state stralciate le posizioni di molti imputati che avevano deciso di patteggiare, sono stati condannati N.A. e G.A., rispettivamente proprietario e manager della società di ciclismo. Per loro la pena è stata di 2 anni, con la sospensione condizionale.