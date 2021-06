Non riesce a scendere dal treno in tempo, aziona il freno d'emergenza

Un giovane è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto per interruzione di pubblico servizio

Tensione la scorsa settimana lungo la linea ferroviaria tra Castelfranco e Padova. Gli agenti del posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio, un giovane, che non essendo riuscito a scendere alla stazione di Camposampiero, sua destinazione, ha dato in escandescenze e, continuando a proferire frasi minacciose nei confronti del personale ferroviario, ha poi azionato la frenatura rapida, facendo bloccare il convoglio lungo la linea e causando 50 minuti di ritardo.