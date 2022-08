Furto d'auto nel piazzale di una ditta, ladro la distrugge per abbattere il cancello

Per tentare di rubare una Fiat Punto dal piazzale della ditta Autotrasporti Favarin Srl, di via dell’Economia a Castelfranco Veneto ha pensato bene di usare il mezzo come ariete per abbattere il cancello carraio, abbandonando poi sul posto l’utilitaria che aveva riportato ingenti danni. Protagonista di questa vicenda, avvenuta la scorsa notte, è stato un 36enne di origini moldave, con precedenti. L'uomo è stato arrestato poco dopo il blitz dai carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto.

Le manette sono scattate per il furto di due paia di occhiali ed un dispositivo apri cancello, da un’autovettura “DS 7” parcheggiata all’interno del cortile di un’abitazione di via Rovereto. Un vicino di casa del proprietario, vista la scena, ha subito lanciato l'allarme alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri, che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia. Lo straniero è stato bloccato e la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Condotto in caserma, il 36enne è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, in attesa dell’udienza di convalida che avrà luogo stamattina, 3 agosto, presso il Tribunale di Treviso.