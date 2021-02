Rubava le offerte dei fedeli in chiesa, arrestato un 68enne

La tecnica era sempre la stessa: un metro avvolgibile, alla cui estremità c'era del nastro biadesivo, che veniva infilato nelle cassette delle offerte delle chiese per trafugare banconote e monete. Sabato scorso i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato per furto aggravato un "ladri di offerte". Si tratta di un pensionato italiano, un 68enne di Rubano (PD), con precedenti alle spalle.

Le indagini erano partite da alcune segnalazioni giunte ai carabinieri da parte di cittadini, che avevano notato l'uomo, a bordo di un'utilitaria grigia, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di chiese della castellana. Proprio perché le ultime segnalazioni erano giunte nello scorso fine settimana, i militari dell'Arma hanno seguito nella giornata di sabato 20 febbraio i movimenti del pensionato che è stato bloccato all'interno della chiesa parrocchiale di Noventa Vicentina (VI), dopo che aveva rubato circa 40 euro circa in banconote dalla cassetta delle offerte.

Il denaro è stato recuperato e restituito alla parrocchia vicentina, mentre l'uomo, condotto presso gli uffici della Compagnia di Castelfranco Veneto, è stato arrestato per furto aggravato. Sono in corso indagini, per accertare eventuali responsabilità dell'arrestato su altri analoghi episodi di questo tipo commessi in provincia di Treviso.