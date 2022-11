Ruba un paio di scarpe e scappa, bloccato e arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, sabato 27 novembre, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno arrestato in flagranza di reato, per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne cittadino rumeno, senza fissa dimora, il quale, all'interno di un negozio di scarpe del centro castellano, aveva rubato un paio di scarpe del valore di 75 euro e, dopo essere stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza, si era dato alla fuga strattonandoli. Una volta uscito dal negozio, si è liberato della merce sottratta, ma era stato subito bloccato, tentando di opporsi ai militari della Compagnia, nel frattempo allertati dalla direzione dell'esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando dell'Arma, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nella serata di sabato i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno denunciato un 62enne cittadino marocchino residente in città, il quale, durante un controllo in Borgo Treviso del capoluogo castellano, è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

Denunciato anche un 29enne cittadino albanese, con precedenti per reati in materia di immigrazione, il quale, durante un controllo a bordo della sua autovettura in una zona residenziale, è stato trovato in possesso di un flessibile, di un piede di porco e di un cacciavite, senza giustificato motivo. L'uomo è stato fermato nella serata di sabato ad Arcade, in via Europa, dai militari della stazione di Nervesa della Battaglia.

Due patenti ritirate nella notte tra sabato e domenica

Nella notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, durante un posto di controllo in via dei Carpani, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 50enne residente in provincia di Padova, a cui è stata ritirata la atente di guida. Sempre nella notte i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Treviso, durante un posto di controllo in via Terraglio hanno sanzionato amministrativamente un automobilista per guida in stato di ebbrezza alcolica. Patente di guida ritirata