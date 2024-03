Dimentica telefono sul tavolino di un bar, ladra "manolesta" lo prende

Un pensionato 77enne che ieri si era recato in un bar in provincia di Treviso, uscendo dal locale ed allontanatosi si era poi accorto di non avere più con sé il proprio telefono cellulare, inavvertitamente lasciato su un tavolino del locale stesso. Ne è seguita la chiamata preoccupata dell'anziano al "112" e l'intervento di una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto che stava operando in zona. Dalla visione dei sistemi di videosorveglianza, grazie alla conoscenza di luoghi e persone da parte dei militari dell'Arma, è stata prontamente riconosciuta la presunta "manolesta": una donna 40enne, della zona, già nota alle Forze dell'Ordine, che, raggiunta presso la sua abitazione, è stata trovata in possesso del telefono cellulare in questione (già privato della SIM e resettato) che è stato subito restituito al legittimo proprietario, visibilmente sollevato per il ritrovamento.