Gara clandestina tra auto, il video finisce sui social: denunciati due giovani

Metti una serata al bar con gli amici. Aggiungiamo forse qualche drink di troppo, il desiderio di emozioni forti, l'adrenalina e la voglia di esibire il proprio presunto coraggio di fronte ad un pubblico eccitato per uno spettacolo degno di un film della saga "Fast and furious". Non siamo però nei sobborghi di Los Angeles ma nella provincia trevigiana e non ci sono le fuoriserie di Dominic Toretto e i suoi avversari a sfidarsi ma una Volkswagen Golf e una Audi A3. E' successo alle 2 del mattino dello scorso 7 aprile ad Altivole, lungo via Brioni, diventata per qualche minuto la pista per una folle sfida a tutta velocità tra le due vetture che hanno sfrecciato occupando entrambe le corsie, dunque anche contromano. Alla guida dell'Audi un 23enne operaio di origini albanesi (l'auto è di proprietà del padre), al volante della Golf un impiegato 20enne, neopatentato (in questo caso il mezzo è cointestato a lui e ad un genitore). La gara, con tanto di starter a dare il via, termina con un'inchiodata violenta di entrambi i mezzi poco prima di finire contro un rallentatore. La "bravata" sarebbe finita li se non fosse che i video che hanno immortalato la partenza e una parte della gara sono iniziati a circolare su Tik Tok e Instagram, tanto da finire al centro di un'indagine condotta dai carabinieri di Castelfranco Veneto.

Entrambi i ragazzi sono stati denunciati per la violazione dell’Art. 9 ter del Codice della Strada (divieto di gareggiare in velocità con veicolo a motore. Numerosi i giovani assiepati a bordo strada, “spettatori” appassionati delle rischiosissime e sconsiderate manovre, alcuni dei quali hanno registrato un video della gara postato sui social dove sono stati ritrovati dagli investigatori dell’Arma, “in pattuglia” sul web. L’analisi dei filmati e alcuni testimoni hanno permesso di identificare i presunti conduttori dei mezzi. Oltre all’Autorità Giudiziaria, l'episodio è anche al vaglio della Prefettura di Treviso, con proposta di sospensione della patente di guida (il rischio è fino a tre anni di stop). I mezzi non sono stati posti sotto sequestro ma in caso di condanna scatterà la confisca.