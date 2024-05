Gara clandestina tra auto, il video finisce sui social: denunciati due giovani “piloti”

I carabinieri, nel corso di indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno individuato i presunti responsabili di una gara di velocità fra autovetture di grossa cilindrata, improvvisata in piena notte, su strada, nella zona di Castelfranco Veneto. Un video che immortalava le sconsiderate e rischiosissime manovre era stato postato su canali social da alcuni “spettatori” all’evento. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di punto stampa che avrà luogo alle ore 11.00 del 3 maggio 2024 presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri, in via Cornarotta, 24 di Treviso.