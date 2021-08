Il giallo dei segni sul collo, la Procura dispone autopsia sul corpo di Serena Fasan

Sul collo di Serena Fasan, la 37enne trovata morta nella sua casa di Castelfranco Veneto ieri, mercoledì 25 agosto, c'erano dei segni. Ma si tratterebbe di imronte lasciate presumibilmente dalle mani di qualcuno che ha tentato di rianimare la donna, che lavorava alla farmacia La Fonte della Salute di Castelfranco. L'esame cadaverico esterno, condotto dal medico legale Alberto Furlanetto, escluderebbe che la pressione esercitata sia stata tale da causare, o solo tentare, l'asfissia per strangolamento. Sarà l'autopsia, disposta dal sostituto procuratore Mara De Donà e affidata allo stesso Furlanetto (la data non è però ancora stata fissata), a chiarire i contorni di quello che sembra un vero e proprio giallo.

Serena Fasan è stata trovato esanime intorno alle 18,30. A fare il macabro rinvenimento è stato il suo compagno al momento di rincasare. Poco più in là, nella sua cameretta dormiva il figlioletto Ettore, di due anni. Sulla tragedia, che al momento si ipotizza essere riconducibile ad un malore, vige comunque il più stretto riserbo da parte degli inquirenti. Il pubblico ministero ad oggi non ha aperto nessun fascicolo.

L'esame autoptico probabilmente non si renderà necessario, secondo quanto riferito dagli investigatori, per lo zio della 37enne, Simone Fasan, 55enne, che si è tolto la vita a poche ore dalla notizia della morte della nipote gettandosi nel vuoto dal ponte sul torrente Astego, al confine tra Borso e Crespano, noto come il "ponte maledetto", teatro di una cinquantina di suicidi. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato alle 3 della mattina di oggi, giovedì 26 agosto, dopo che i famigliari, preoccupati non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, avevano dato l'allarme ai carabinieri.