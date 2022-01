Fanno razzia di sushi e giocattoli, ladre fermate dai carabinieri

Nella serata di lunedi, 10 gennaio, a Castelfranco Veneto, i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato due donne di Istrana, di 20 e 24 anni, conosciute alla giustizia, bloccate all'esterno del centro commerciale "I Giardini del Sole", dopo che, in concorso con una minorenne che è stata denunciata avevano rubato varie confezioni di sushi e di giocattoli, per un valore di 230 euro circa. La merce, a cui le indagate avevano tolto i dispositivi antitaccheggio, è stata interamente rinvenuta e restituita al responsabile dell'esercizio commerciale. Le donne sono state collocate agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Sempre lunedì 10 gennaio, nella tarda mattinata a Morgano, i carabinieri della stazione di Istrana hanno sorpreso due cittadini della Costa d'Avorio, residenti nell'hinterland di Treviso, mentre stavano asportando dall'interno dell'ecocentro di via Dell'Ambiente, vario materiale elettrico dismesso per un valore complessivo di 350 euro circa. I due stranieri sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al gestore dell'ecocentro.