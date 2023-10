Urla e spintoni nei pressi della stazione degli autobus, identificati dieci giovani

Hanno dato vita ad una acceso litigio, condito di spintoni e urla. Per sedare la lite sono dovuti intervenire diverse pattuglie dei carabinieri, a cui erano giunte numerose segnalazioni da parte di alcuni cittadini. E' successo oggi, 14 ottobre nei pressi della stazione delle corriere di Castelfranco Veneto, in via Podgora. I tafferugli sarebbero scoppiati intorno alle 8,15 e avrebbero coinvolto un gruppo di giovanissimi. Una decina di loro, tutti compresi tra i 14 e i 19 anni, sono stati identificati dai militari dell'Arma. Per quattro sarà valutata l'eventuale adozione di provvedimenti di carattere amministrativo per "comportamento inurbano", dal momento che non sarebbero emerse fattispecie di rilevanza penale visto che non sono state presentate querele e nessuno è dovuto ricorrere alle cure mediche.

In un altro episodio, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre a Pieve di Soligo, tre ragazze minorenni sono state protagoniste di un breve litigio a seguito del quale una è dovuto ricorrere alle cure mediche. Secondo quanto appurato dai militari della stazione di Pieve, nei pressi della quale è avvenuto il fatto, la discussione (ripresa anche con un cellulare) sarebbe stata scatenata da alcune foto e da video che una delle tre avrebbe postato sui social. Alla lite avrebbero assistito altre 6 coetanee e conoscenti delle protagoniste.