Fermato per un controllo: era al volante ma non aveva mai preso la patente

E' stato fermato da una pattuglia dei carabinieri la scorsa notte, mentre era al volante della sua auto e stava percorrendo il centro di Castelfranco Veneto. Quando i militari hanno chiesto al 25enne che era al volante di consegnare patente e libretto, questi ha dovuto candidamente ammettere che ne era sprovvisto. Il giovane infatti non aveva mai conseguito la licenza per guidare. Per questo motivo nei confronti del 25enne è scattata un'infrazione al codice della strada e una segnalazione all’Autorità Giudiziaria.