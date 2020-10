Tenta un furto in pizzeria, scappa dai carabinieri e tenta di speronarli

Arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso e dai militari di Castelfranco Veneto, nella notte tra sabato e domenica, Denis Pivetta, 44enne pluripregiudicato residente a Motta di Livenza. L'uomo è stato sorpreso dai militari, verso le 3 del mattino, mentre stava mettendo a segno un furto all'interno del locale "Hot and Cold" di Castelfranco Veneto, in via Staizza. Il malvivente è penetrato all'interno dopo aver scassinato la porta d'ingresso. I militari lo hanno colto in flagrante, mentre stava armeggiando sul registratore di cassa e il 44enne è riuscito a dileguarsi, a bordo della sua Volkswagen Polo. Nella rocambolesca fuga il ladro ha tentato di speronare e spingere fuori strada la "gazzella" dei militari che si era messa sulle sue tracce; gettato via dall'abitacolo anche un arnese artigianale utilizzato per lo scassinamento. L'inseguimento si è concluso in via Montebelluna a Salvarosa, pochi minuti dopo. In tasca l'uomo teneva alcune decine di euro, frutto del fondocassa, denaro che è stato sequestrato come l'attrezzo da scasso e alcuni capi d'abbigliamento che saranno analizzati per verificare se l'uomo si sia reso responsabile di altri furti nella zona. Il 44enne è stato arrestato per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale; l'arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Treviso e l'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari.

