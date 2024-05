Friggitrice si surriscalda, cuoco si ustiona per salvare la cucina del ristorante

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 23 maggio, all'interno del ristorante "Area 24" di Salvatronda di Castelfranco, in via Sile. Una friggitrice si è surriscaldata a causa del malfunzionamento di un termostato e il cuoco che la stava utilizzando, un 55enne, marito della titolare, mentre staccava dalle prese elettriche l'elettrodomestico si è procurato ustioni di secondo grado a mani e braccia. L'uomo, il cui intervento è stato decisivo per salvare la cucina del ristorante ed evitare che le fiamme potessereo propagarsi, è stato soccorso dal Suem 118 e accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Intervenuti a Salvatronda anche i vigili del fuoco di Treviso che hanno messo in sicurezza la cucina e i carabinieri.