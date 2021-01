Friggitrice si incendia, vigili del fuoco al "Salotto mondano"

Un principio d'incendio, divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 12 gennaio, ha interessato la cucina del noto locale "Salotto Mondano" di via Borsa a Castelfranco Veneto. Le fiamme, causate dal malfunzionamento di un termostato di una friggitrice, hanno danneggiato un condotto per l'evacuazione dei fumi oltre ad attrezzatura presente nel ristorante. I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti sul posto alle 12.45 circa: in breve tempo i pompieri hanno domato le fiamme e quindi messo in sicurezza l'ambiente del locale. I danni, in via di quantificazione, non sono elevati ma sarà necessario provvedere ad una sanificazione. Il "Salotto mondano" tornerà operativo per l'asporto da giovedì 14 gennaio all'ora di pranzo.