Incendio nella notte al night "Vanity club": si indaga sulle cause

Sarebbero ingentissimi e ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro i danni provocati da un incendio che nella notte ha devastato il night e sala slot "Vanity club" di via Circonvallazione ovest a Castelfranco Veneto. L'allarme è stato lanciato alle 3.30 circa da un passante e sul luogo del rogo sono intervenute diverse squadra dei vigili del fuoco (da Castelfranco, Treviso, Conegliano, Cittadella, Padova con tre autopompe, tre autobotti, due autoscale altri mezzi e 26 pompieri) oltre alle pattuglie dei carabinieri. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno provocato all'edificio, al momento chiuso, ingenti danni strutturali, da quantificare: interessato principalmente il tetto. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Accertamenti sono in corso da parte dei vigili del fuoco ma per ora non vi sarebbero evidenti tracce che possano evidenziare la natura dolosa del rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.