Anziani terrorizzati dai balordi, torce puntate contro: denunciati gli autori del blitz

Lo scorso 1° ottobre, poco dopo mezzanotte, sono entrati, muniti di torce elettriche, nel giardino di un'abitazione di via Sicilia a Castelfranco Veneto, terrorizzando una coppia di anziani coniugi: prima di venire scacciati, hanno chiesto gli fossero mostrati i cestini, sostenendo di essere alla ricerca di una confezione di cioccolatini. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono riusciti ad identificare gli autori del blitz, una coppia di ventenni nordafricani. I due stranieri erano penetrati nel giardino di casa dei due coniugi, presenti in abitazione e terrorizzati per l'arrivo degli sconosciuti, per poi allontanarsi senza nulla asportare.

Proprio una pattuglia dell'Arma in servizio perlustrativo aveva fermato poco dopo i due giovani mentre si trovavano nella zona, con lo stesso identikit dei due "intrusi", a breve distanza di tempo dall'episodio e quindi gli stessi, dopo ulteriori riscontri raccolti dai militari dell'Arma, sono stati denunciati per violazione di domicilio.