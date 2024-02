Ubriaco centra un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, denunciato un 29enne

Non ha fortunatamente riportato gravi ferite il ciclista 34enne che oggi, 25 febbraio, è rimasto vittima di un incidente stradale causato da un automobilista che si era messo alla guida della sua auto ubriaco. Non solo: l'uomo ha anche continuato la sua corsa senza fermarsi fino ad arrivare nella propria abitazione dove è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco che lo hanno anche sottoposto all'alcol test, risultato positivo.

Il sinistro era avvenuto intorno alle 14,30 all'altezza di un incrocio in Piazza Garibaldi a Borso del Grappa. Il ciclista è stato centrato in pieno dalla vettura di un 29enne. Il 34enne è rovinato a terra ma non ha riportato lesioni particolarmente gravi. Il giovane "pirata" invece è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e gli è stata anche ritirata la patente di guida. I carabinieri lo hanno intercettato a casa grazie ad alcuni testimoni dell'investimento che avrebbero riconosciuto l'auto e preso anche il numero della targa.

Altri due automobilisti sono stati sanzionati con il ritiro della patente nei giorni scorsi sempre dai dai militari della "Castellana: si tratta di un 31enne beccato con tasso superiore a 1 grammo per litro nella notte di venerdì a Castelfranco mentre mercoledì scorso, sempre in nottata e ancora nella città castellana,è stato pizzicato un 28enne con analogo tasso alcolico.