Auto sbanda e finisce sulla pista ciclabile, investito un runner

Era uscito di prima mattina per farsi qualche chilometro di corsa a piedi. Ma è stato investito da una Fiat 500 che ha invaso la pista ciclabile su cui si trovava. Trasportato all'ospedale di Castelfranco, lo sfortunato jogger non è fortunatamente in pericolo di vita.

E' successo oggi, 19 febbraio, in via Priuli a Treville di Castelfranco. M.M., 50enne di Castelfranco, si trovava lungo il percorso ciclabile quando è stato investito dall'auto guidata da S.M, un ragazzo di 22 anni, che si trovava a bordo della sua Fiat 500 in compagnia di una amico, C.A., anche lui 22enne.

Per causa che sono in fase di accertamento la vettura sarebbe finita fuori strada, terminando la propria corsa sulla ciclabile e centrando il 50enne. Ricoverati in ospedale anche i due giovani che erano a bordo del veicolo.