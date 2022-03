Era diventata mamma otto mesi fa, 41enne si arrende ad un tumore

Otto mesi fa, a luglio, la nascita del figlio, un bimbo fortemente voluto nonostante uno stato di salute pesantemente compromesso. Mercoledì scorso il suo cuore si è fermato, dopo una estenuante lotta contro un tumore al cervello, un male da cui era affetta dal 2002. Lutto a Castelfranco Veneto per la scomparsa di Janaina Da Silva Marques, ex modella brasiliana di 41 anni, compagna di Alessandro Zandarin, a cui era profondamente legata e con cui viveva, in via Postioma. I due si erano conosciuti a Rio De Janeiro prima che la donna scoprisse di essere malata: un amore profondo il loro che ha portato Alessandro a seguire Janaina nella sue cure a San Paolo e poi, dal 2004, allo Iov di Castelfranco. Lo scorso 10 luglio la 41enne era diventata madre, sorprendendo gli stessi medici che la seguivano. Dopo un periodo di forte ripresa il suo stato di salute è peggiorato improvvisamente, fino a mercoledì scorso quando Janaina si è spenta vicino ai suoi familiari, alla mamma Cristina e i fratelli Jessica e Paulo. I funerali della 41enne si terranno nella chiesa di San Floriano alle ore 15.