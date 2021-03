Controlli contro i furti in casa, quattro denunciati

Nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, a Castelfranco Veneto, nella zona di Borgo Treviso, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio e di contrasto ai furti in abitazione, hanno deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli quattro cittadini romeni, due uomini e due donne), senza fissa dimora e conosciuti alla giustizia. Gli indagati sono stati controllati dai militari dell'Arma mentre transitavano in una zona residenziale a bordo di un'Audi con targa bulgara, guardando con fare sospetto le abitazioni del quartiere.

Sottoposti a perquisizione, all'interno del bagagliaio della macchina, gli stranieri custodivano un cacciavite di grosse dimensioni, con la punta ricurva, appositamente alterato per l'apertura degli infissi delle case. Condotti presso gli uffici della Compagnia castellana, i quattro sono stati denunciati mentre il cacciavite veniva sottoposto a sequestro.