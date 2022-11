Rubano auto, ladri inseguiti dai carabinieri. Catturato 39enne: era uno "smembratore" di auto

Hanno rubato un'auto da un'autofficina della zona artigianale di Castelfranco Veneto ma sono stati subito intercettati ed inseguiti dai carabinieri che hanno costretto i malviventi alla fuga. Due tra loro sono riusciti a darsi alla macchia mentre un terzo malvivente, un cittadino romeno di 39 anni, è stato bloccato: si tratta di un ladro ricercato da tempo, esperto nello "smembramento" delle auto (per rivenderne poi la componentistica) e sospettato di essere implicato nei numerosi episodi di questo tipo che si sono ripetuti nelle scorse settimane soprattutto nel padovano.

Il folle inseguimento e la cattura

Ad intervenire nella tarda serata di lunedì, 28 novembre, sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, allertati poco dopo le 22 dal proprietario di un'autofficina che ha segnalato l'attivazione del sistema di allarme. Le pattuglia si sono precipitate sul posto e sono riuscite ad intercettare un'autovettura Alfa Romeo 159 con tre persone a bordo. I banditi sono riusciti ad entrare nell'officina dopo aver dove manomesso il cancello carraio e sfondato una vetrata perimetrale. I malviventi sono scappati a forte velocità in direzione della strada regionale 53, inseguiti dell'equipaggio del nucleo radiomobile e da altre tre pattuglie dell'Arma occorse in aiuto. Vistisi braccati, i ladri hanno abbandonato l'auto, proseguendo la fuga a piedi. La pronta reazione dei carabinieri ha permesso di bloccare uno dei tre passeggeri che sono riusciti a scavalcare la rete di recinzione di alcuni terreni vicini mentre i 2 complici hanno fatto perdere le loro tracce tra i campi.

Lo smembratore di auto

Perquisito dai militari, il 39enne è stato trovato in possesso di numerosi strumenti da scasso, una torcia e una radio ricetrasmittente. Arrestato e accompagnato presso gli uffici della Compagnia castellana, a conclusione degli accertamenti identificativi, è risultato che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Asti, con cui gli era stata applicata una pena di 2 anni di reclusione, per reati di furto in abitazione e furto aggravato, commessi nel 2016 nelle province di Torino e Cuneo. Il 39enne era in particolare specializzato nella cannibalizzazione di auto di grossa cilindrata, a cui aveva sottratto varia componentistica. Si ipotizza che l'uomo abbia rubato anche l'autovettura dall'officina di Castelfranco Veneto allo scopo di smembrarla. Gli investigatori non escludono che il 39enne possa essere implicato nei numerosi furti di componenti dalle auto in sosta che si sono ripetuti numerosi soprattutto nella provincia di Padova.