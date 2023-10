Aggressione a colpi di machete, scoperto un dormitorio abusivo

Nel quadro degli approfondimenti sulla vicenda che ieri ha visto come protagonista un cittadino di origini marocchine deferito dai militari dell'Arma per minaccia aggravata e porto di armi e oggetti atti a offendere perché nel corso di una lite nei pressi della Stazione Ferroviaria di Castelfranco Veneto con un connazionale è stato trovato in possesso di un machete, i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno accertato che i due contendenti, con altri stranieri, avevano fatto indebitamente accesso all'interno di un prefabbricato a uso cantiere in via Melchiori, sempre nelle vicinanze della stazione ferroviaria, danneggiandolo per entrarvi e adibendolo a dormitorio.

Oltre ai due cittadini marocchini i militari operanti, in collaborazione con la polizia locale, hanno così identificato altri tre giovani, un tunisino, un marocchino ed un italiano, denunciando tutti e 5 per invasione di terreni o edifici e danneggiamento. Già entro la fine della mattinata di oggi, 13 ottobre, il manufatto è stato sgomberato definitivamente, nel corso di operazioni di bonifica che sono state svolte da personale del Comune e di una ditta specializzata.