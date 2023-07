Malore fatale in panificio, muore panettiere 60enne

Un malore improvviso, forse provocato da un colpo di calore, sarebbe stato fatale ad un panettiere 60enne, Olindo Zuanon, che ha perso la vita dopo aver avvertito un malessere nella prima mattinata di oggi, 18 luglio, poco dopo le 8.30, all'interno del panificio e pasticceria Zuanon. L'uomo, svenuto sotto lo sguardo della moglie Michelle, con cui gestiva dal 2010 questa attività, è stato soccorso dal medico e dagli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far molto per salvare la vita al 60enne che soffriva di lievi problemi di natura cardiaca: dopo un primo tentativo di rianimazione ed il trasporto d'urgenza al pronto socccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto è stato dichiarato il decesso dell'uomo, un professionista molto apprezzato e amato dai clienti. Certamente il grande caldo di queste ore potrebbe aver tragicamente influito nella vicenda. Olindo, la moglie e i tre figli vivevano nella vicina provincia di Padova, a Fratte di Santa Giustina in Colle, dove la famiglia gestisce un'altra attività, quella che era stata fondata dal padre di Olindo. E' qui che probabilmente, nei prossimi giorni, sarà celebrato il funerale.