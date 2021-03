In un cantiere edile trovato uno zaino con 8 etti di marijuana

Singolare rinvenimento alla periferia di Castelfranco Veneto. Gli operai hanno allertato i carabinieri. Indagini in corso per accertare chi fosse il proprietario della droga

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto è intervenuta in un cantiere edile nella periferia della citata località dove alcuni operai avevano segnalato la presenza di uno zaino sospetto, non appartenente a nessuno di loro. Con le dovute cautele, i militari dell'Arma hanno proceduto all'ispezione del borsone che è risultato contenere ben nove buste sigillate con all'interno più di 800 grammi di stupefacente del tipo marijuana. Indagini in corso. Lo stupefacente è stato sequestrato.