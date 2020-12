Mascherina non indossata o sotto il mento: venti multati durante l'aperitivo

Non indossavano la mascherina o, come spesso accade, la mettevano sotto al mento, per parlare con altri avventori. Sono una ventina le persone che sono state sanzionate sabato scorso, con un verbale di 400 euro, dai carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto che sono intervenuti in centro e in piazza Giorgione per monitorare gli assembramenti nei pressi di bar e locali pubblici, nel corso del pomeriggio. Nel week end precedente, quello tra il 21 e il 22 novembre, i cittadini erano stati "bacchettati" dallo stesso sindaco, Stefano Marcon, che aveva ricevuto numerose segnalazioni di assembramenti nei pressi dei bar. Ciò ha indotto le forze dell'ordine a svolgere maggiori controlli che hanno portato giustamente alle sanzioni.