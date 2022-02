Aggredisce e ferisce con un coltello la compagna, lei si lancia dall'auto in corsa

Ha costretto la compagna a salire in auto, minacciandola con un coltello, per un raptus provocato dalla gelosia. Lei, nel disperato tentativo di sfuggirgli, si è letteralmente lanciata dall'auto in corsa. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 3 febbraio, a San Floriano di Castelfranco Veneto e ha visto come protagonista un militare dell'esercito di 42 anni: sia lui che la donna sono stati accompagnati in ospedale a Castelfranco per essere medicati (lei per alcuni tagli, lui per una lesione ad una gamba che si sarebbe autoprovocato) ed è stato dunque attivato il protocollo del" codice rosso". In soccorso della donna, poco più giovane del militare, sono intervenuti sia medico e infermieri del Suem che carabinieri e polizia locale. Il 42enne è stato denunciato alla Procura di Treviso per lesioni personali e minacce. Una volta uscito dall'ospedale, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe tentato di gettarsi da una finestra ma sarebbe stato convinto a desistere dalla telefonata di un'amica con cui si era confidato. A riportare la notizia è stata la Tribuna di Treviso di oggi, 11 febbraio.