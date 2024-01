Litiga con la moglie e le afferra il collo, intervengono vigili e assistenti sociali

Nel week-end due pattuglie del comando di polizia locale sono intervenute congiuntamente al personale del Suem 118 per una violenta lite, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, tra due coniugi di origine nord africana. In un appartamento di Castelfranco Veneto, la polizia locale ha trovato la donna in visibile stato confusionale, dopo aver subito un’aggressione da parte del marito, che le ha messo le mani al collo. Nell’immediatezza è stato attivato il protocollo per la violenza domestica; la donna confortata e con il supporto di uno psicologo è stata condotta in un luogo protetto. Della cosa è stata data immediata comunicazione al Magistrato di turno che ha seguito passo passo l’evoluzione del tutto. Nel frattempo una pattuglia di agenti in borghese, con il supporto di un’assistente sociale, si sono occupati dei tre figli minori in procinto di uscire da scuola. Prelevati dagli istituti scolastici sono stati accompagnati a ricongiungersi con la madre, assistita da un’agente del comando di polizia locale specializzata e formata nel trattamento dei casi di violenza di genere e da una psicologa del centro antiviolenza. Fondamentale l’intervento del personale di via Avenale: il comando ha da tempo avviato percorsi di formazione sul tema della violenza di genere specializzando una figura professionale capace di saper gestire l’evento nei suoi momenti più delicati e con il giusto approccio.