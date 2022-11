Scavalca una recinzione, ruba un monopattino e scappa: incastrato dalle telecamere

I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono riusciti a dare un nome ed un volto all'autore di un furto in abitazione avvenuto nella serata dello scorso 15 settembre proprio a Castelfranco Veneto. Un individuo si era nella circostanza introdotto nel giardino di un'abitazione privata scavalcando la recinzione e riuscendo a sottrarre un monopattino elettrico e ad allontanarsi indisturbato.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia della proprietaria, una 50enne del luogo, hanno consentito di raccogliere - soprattutto grazie alle riprese delle telecamere dei luoghi interessati e alla perizia dei militari dell'Arma che hanno riconosciuto il ladro, già noto alle forze dell’ordine, elementi indiziari rilevanti a carico di un 24enne originario del bresciano ma da tempo presente in zona, che è stato quindi denunciato per furto in abitazione e la cui posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Il monopattino sottratto, del valore di circa 300 euro, al momento non è stato rinvenuto.