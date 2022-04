Malore alla guida, accosta il furgone: 64enne stroncato da un infarto

E' riuscito ad accostare il furgone che stava guidando, sperando forse che quel mancamento che stava avvertendo gli permettesse di ripartire. Si trattava probabilmente di un infarto, un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nella notte lungo la strada provinciale 308, a Castelfranco Veneto. A perdere la vita un artigiano 64enne di Pederobba, F.C.. A lanciare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che alle 4.30 circa di oggi, 5 aprile, ha allertato i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto. Quando medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Castelfranco Veneto, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria di Treviso.