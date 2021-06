Strada Regionale 53 Postumia

Motrice di un camion in fiamme, traffico paralizzato sulla Postumia

L'episodio in mattinata a Castelfranco Veneto, lungo la Circonvallazione. L'autotrasportatore è rimasto illeso. Intervenuti per spegnere le fiamme i vigili del fuoco. Apprensione per alcuni cavi Enel interessati dal fuoco, intervenuti i tecnici