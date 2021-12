Controlli con l'etilometro nella notte, tre patenti ritirate

Nella scorsa nottata i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto e della stazione di Istrana, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale, lungo la via Castellana di Resana e sulla strada regionale 53 del capoluogo castellano, hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un 42enne ed un 64enne, residenti in provincia, sorpresi alla guida delle loro autovetture in significativo stato di ebbrezza alcolica. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.