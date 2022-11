Provoca un incidente e scappa, il "pirata" è una ragazza di 20 anni

Due casi di "pirati della strada" che non si sono fermati dopo aver causato altrettanti incidenti a Castelfranco Veneto a cavallo tra domenica e lunedì. Il primo episodio domenica lungo il sottopasso di Salvatronda. Sfortunata protagonista una 20enne che si trovava al volante di una Fiat 500, acquistata solo una settimana fa, e stava rincasando dopo aver trascorso la serata con il fidanzato. Un'auto che viaggiava in direzione opposta alla sua ha invaso la corsia di marcia dell'utilitaria, distruggendo la fiancata della 500 e anche la stessa automobilista è rimasta ferita. Il "pirata" si è spontaneamente presentata ieri dai carabinieri: si tratta di una ragazza, anche lei di circa 20 anni che è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso. In zona Borgo Padova, uno studente in moto è stato urtato e fatto cadere a terra da un furgone. Su questo episodio indaga la polizia locale. Ieri in serata, alle 18.30 circa, a Treviso un incidente tra più mezzi lungo la tangenziale, tra Silea e Treviso, non ha provocato feriti ma ha paralizzato per almeno due ore il traffico nella zona.