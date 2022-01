Sperona un'auto e scappa, "pirata" incastrato dalle telecamere

Ad inizio settimana una cittadina Castellana che stava percorrendo la SR 53 giunta nei pressi della stazione di servizio Iper Oil con l’intenzione di fermarvisi per far rifornimento veniva tamponata violentemente da un’autovettura che la seguiva. La donna, una trentenne castellana, ripresasi dal colpo cercava riparo nella stazione di servizio per non intralciare il traffico sostenuto del momento. Il conducente autore del tamponamento illudeva la giovane donna, simulando anch’egli l’ingresso alla stazione di servizio, salvo dribblare la corsia delle pompe del carburante e guadagnare in velocità la fuga in direzione Treviso.

La donna sotto choc riusciva comunque a raccogliere qualche elemento per descrivere il mezzo. Giunta al Comando della Polizia Locale raccontava dettagliatamente l’accaduto agli agenti i quali iniziavano immediatamente le ricerche anche grazie all’impianto di sorveglianza del distributore che, aveva ripreso la vettura parzialmente, contestualmente veniva diramato alle pattuglie sul territorio il modello ed il colore della vettura da ricercare, tanto che poco tempo dopo gli agenti l’avvistavano ferma in un parcheggio con ancora i segni dell’avvenuto sinistro. Alla guida un cinquantenne residente in città che dopo un attimo di reticenza ammetteva le sue colpe. Per lui è?scattata la denuncia per fuga ed omissione di soccorso. La donna a seguito del sinistro ha riportato delle contusioni al collo ed alla schiena.