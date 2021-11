Litiga con un altro automobilista e lo minaccia con una pistola

Dopo aver litigato con un altro automobilista, lo ha minacciato con una pistola scacciacani. Lo sconcertante episodio è avvenuto in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. L'autore del gesto, identificato nella tarda mattinata di oggi, 30 novembre, è un operaio 51enne, con precedenti per guida sotto l'effetto di alcolici. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Riese Pio X per il reato di minaccia aggravata. La lite tra l'uomo e il suo contendente era sorto per questioni di viabilità.