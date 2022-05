Playa loca, il titolare: «Aumenteremo i controlli, per noi gli ubriachi stanno fuori»

«Noi collaboriamo con le forze dell'ordine: per noi gli ubriachi stanno fuori ma ora dovremo rafforzare il controllo del parcheggio. Il vero problema è che molti hanno le bottiglie da bere in auto, vicine al locale, bevono e poi vengono dentro. Non è sempre colpa dei locali se queste cose avvengono». A parlare è Christian Simoni, titolare della discoteca Playa Loca di via Pagnano a Castelfranco Veneto, locale che ha deciso di correre ai ripari contro le intemperanze di alcuni frequentatori del locale o di chi tenta di accedervi, anche se visibilmente alticcio.

E' ad esempio il caso di un 20enne di origini marocchine che nella notte tra sabato e domenica si è presentato, visibilmente ubriaco, all'ingresso e uno dei "buttafuori" lo ha convinto ad andarsene. Lo straniero è rimasto nei paraggi ed è stato aggredito da tre giovani, poi fuggiti, restando ferito ad una coscia. I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono dovuti intervenire, dopo le 4 del mattino, sia per questo episodio (la vittima sarà risentita nei prossimi giorni) che per un altro fatto che ha invece riguardato alcuni giovani avventori che dopo la serata di festa, sotto i fumi dell'alcool, hanno regolato i propri conti nel parcheggio. Due ragazze in particolare si sono scontrate a causa di un giovane conteso e sarebbero arrivate a tirarsi reciprocamente i capelli. Almeno una ventina i ragazzi presenti, chi assisteva al duello e chi ha tentato di dividere le contendenti.

Per questo motivo il Playa Loca ha deciso di aumentare i controlli all'interno e all'esterno del locale, con un rafforzamento del personale addetto alla sicurezza che già attualmente conta 14 elementi oltre a cinque parcheggiatori.