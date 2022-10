Schiacciato dal furgone centrato da un mezzo pesante, il camionista aveva assunto stupefacenti

Si staglia l'ombra della droga sul terribile incidente accaduto il 4 febbraio del 2019 lungo la strada provinciale 308 che da Castelfranco Veneto porta a Resana e in cui ha perso la vita Alessandro Farronato, un operaio di 45 anni residente nel vicentino che si trovava trovava a bordo strada per eseguire dei lavori di manutenzione. Il responsabile della tragedia, un camionista 50enne di Ravenna (difeso dall'avvocato Valentina Spada) accusato di omicidio stradale, era infatti risultato positivo ai test tossicologici. Ma oggi, 21 ottobre, nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al giudice Francesco Sartorio, non è apparso chiaro se l'assunzione di cocaina sia avvenuto precedentemente al sinistro, come sostenuto dalla Procura, o nei giorni antecedenti. In aula ha infatti deposto il medico del pronto soccorso intervenuto sul luogo della tragedia secondo cui l'autotrasportatore non avrebbe avuto nessuno dei sintomi tipici del consumo recente di droga.

Il fatto era accaduto lungo la bretella che congiunge la strada regionale 53 alla Statale del Santo. Farronato sarebbe stato centrato e ucciso dal proprio furgone, che era parcheggiato a bordo strada, tamponato violentemente dal camion. Secondo le indagini la vittima era giunta sul posto a bordo di un mezzo di Veneto strade e con un collega erano al lavoro per sistemare delle protezioni stradali. Il camion, che avrebbe viaggiato ad un velocità di 90 chilometri all'ora in un tratto in cui il limite è 70, dopo aver travolto una serie di segnali stradali appena sistemati dagli operai avrebbe tamponato il furgone che è finito contro l'operaio, rimasto ucciso sul colpo, schiacciato tra il mezzo pesante e quello di Veneto Strade