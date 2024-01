Rapinata nel sottopasso ferroviario mentre va a messa, bandito tradito dalla felpa

Ha aggredito un'anziana, scaraventadola a terra per strapparle la borsetta con tutti i suoi averi, ed è poi fuggito a piedi lasciando la malcapitata a terra, dolorante. Dopo il colpo si è nascosto in un cantiere e si è poi cambiato la felpa rossa che indossava, per evitare di essere riconosciuto dalle forze dell'ordine. Un tentativo inutile quello del rapinatore. La vittima è infatti riuscita a chiedere aiuto e a lanciare l'allarme ai carabinieri che sono riusciti a rintracciare il bandito, un 24enne senegalese, residente in provincia di Vicenza, che è stato subito arrestato. La refurtiva e la felpa indossata per il colpo sono stati ritrovati poco dopo. Dopo la convalida del fermo, avvenuto stamattina, 10 gennaio, il giudice del tribunale di Treviso ha disposto che il giovane rimanga rinchiuso in carcere.

L'episodio è avvenuto domenica scorsa, 7 gennaio, a Castelfranco Veneto. Una donna di 78 anni, attorno alle 7 del mattino, mentre stava raggiungendo la chiesa di Santa Maria dell Pieve per partecipare alla messa del mattino (la funzione delle 7.30), è stata rapinata dal 24enne mentre stava attraversando a piedi il sottopasso della stazione ferroviaria. L'anziana ha tentato di evitare che la borse le fosse strappata dal braccio ma il bandito l'ha tirata al punto da far carambolare la malcapitata a terra, rimasta lievemente contusa ad una spalla. Il malvivente, presa la borsa con cellulare, portafogli e gioielli della donna, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce mentre l'anziana, raggiunta la chiesa, ha chiesto aiuto ad un'amica parrocchiana che ha subito allertato il 112. I carabinieri hanno intercettato l'autore della rapina in una piccola strada senza uscita, via Cesare Battisti. Il 24enne, già ben conosciuto dalle forze dell'ordine, ha tentato la fuga lungo la ferrovia ed è stato fermato sui binari, dopo un breve inseguimento con i militari. Lo straniero aveva con sè alcune banconote, una catenina e un bracciale, gioielli di proprietà della donna rapinata. In un cantiere edile poco distante i carabinieri hanno rinvenuto una borsa in pelle, un anello, alcuni documenti, il telefono e la felpa rossa che il 24enne aveva tolto poco prima di essere fermato, cercando di non essere riconosciuto.