Ruba una bici e prende a pugni un amico della proprietaria, arrestato

La rapina era avvenuta in via della Cerva a Castelfranco, lo scorso 30 agosto. A finire in manette un 18enne che è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri

Dopo aver rubato la bici ad una ragazza, ha preso a pugni un amico di quest'ultima che lo aveva inseguito per cercare di bloccarlo. L'episodio risale alla serata dello scorso 30 agosto ed è avvenuto a Castelfranco Veneto. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, dopo l'allarme lanciato dalle vittime della rapina, hanno arrestato poco dopo il responsabile dell'episodio, L.A., un 18enne del posto, con precedenti alle spalle. Il giovane è stato bloccato dai militari in via della Cerva, nel centro della Castellana: dopo la rapina si era liberato quasi subito della bici ma questo non gli ha evitato le manette.