Armato di pistola finta tenta di rapinare una donna per strada, arrestato dai carabinieri

Con il volto travisato da uno scaldacollo, a lasciare scoperti solo gli occhi, e armato di una pistola finta (ma del tutto simile a una vera), ha avvicinato per strada, in via Brigata Cesare Battisti di Castelfranco Veneto, un’operaia 47enne del luogo, alla quale ha intimato, sotto la minaccia dell'arma, di consegnargli il denaro che la donna aveva con sé. L'autore della rapina, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì (attorno a mezzanotte), è stato è un 30enne di origini rumene che è stato arrestato.

La donna ha tentato di resistere al bandito, riuscendo a ritrarsi e a non farsi derubare e quindi l’uomo ha desistito dai suoi propositi, si è dileguato a bordo della propria autovettura, una Ford, ma è stato tuttavia intercettato da una pattuglia di militari dell’Arma in transito, a pochi chilometri di distanza dal luogo della tentata rapina. Sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, il 30enne è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso e di materiale per il travisamento che è stato sequestrato. Ulteriori indagini sono in corso su eventuali altri “colpi” commessi di recente, con modalità analoghe, nella zona di Castelfranco Veneto. L’arrestato, a cui è contestato anche il reato di porto di oggetti atti ad offendere, è stato associato alla casa circondariale di Treviso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.