Castelfranco, nel 2021 riscontrate ben 12mila violazioni al codice della strada

Sicurezza Uurbana, polizia ambientale e sicurezza stradale. Sono queste le macro aree di intervento che hanno caratterizzato l’attività del Corpo di polizia locale di Castelfranco Veneto che, nonostante la pianta organica ridotta, con 16 agenti compreso il Comandante su 34.000 abitanti (la legge regionale ne prevedrebbe circa 30 in servizio) ha ottenuto risultati più che soddisfacenti toccando numeri che non si erano mai visti prima d’ora.

Sicurezza Urbana

Primo fronte impegnativo quello della sicurezza urbana con numerosi controlli per prevenire fenomeni di degrado e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sia nelle aree centrali e piazze sia nei luoghi periferici, con costante presenza anche appiedata di una pattuglia. 25 le persone denunciate nel 2021 a vario titolo e per vari reati, numerose le sanzioni elevate per ubriachezza manifesta e gli interventi volti a stemperare gli animi, per rissa anche nelle private abitazioni, e 151 i grammi di sostanza sequestrati.

Sono quasi le 300 ore di pattugliamento antipredatorio dedicato, sia in città che nelle frazioni, volto a prevenire i furti nelle abitazioni private monitorando la fascia oraria più delicata che va dalle 18.00 alle 22.00, un servizio che ha destato l’alto apprezzamento della cittadinanza dimostratosi efficace e conseguentemente ha aumentato la percezione di sicurezza. 2500 le telefonate giunte alla centrale operativa da parte dei cittadini con richiesta di invio di una pattuglia.

Nell’alveo della sicurezza urbana rientrano anche gli interventi di soccorso alla cittadinanza in occasione di eventi calamitosi che colpiscono la città, non ultimo il poderoso fortunale di luglio che ha sradicato numerose essenze arboree o la poderosa grandinata che oltre a causare danni imbiancò la città. In entrambe le situazioni si è attivato immediatamente il piano d’emergenza della Polizia Locale che prevede l’uscita rapida di due pattuglie sul territorio con monitoraggio punti critici e l’attivazione di un operatore di centrale che coordina in scaletta tutti gli interventi, mantenendo un filo diretto con Protezione Civile e sala operativa Vigili del Fuoco. In occasione di tali eventi gli agenti si sono sempre distinti, in un caso un Vice Istruttore affrontava le acque del sottopasso dell’Iper allagato al fine di bloccare per tempo una vettura che stava per sopraggiungere prima che questa finisse al suo interno con gli occupanti, in un altro caso una pattuglia offriva protezione ad una ragazza sorpresa da una violenta grandinata.

Polizia Ambientale

Decine gli accertamenti con altrettante sanzioni per violazioni al Testo Unico Ambientale, su sversamenti in ambito urbano ed extraurbano da parte di incivili ed ecovandali – dal piccolo sversamento su suolo pubblico alla discarica di rifiuti di lavorazione o l’abbruciamento di parte di essi -; in ogni caso in nucleo di polizia ambientale ha sempre ricercato gli autori vagliando ogni singolo reperto visionando ore di filmati di videosorveglianza in una silenziosa caccia che spesso ha dato i suoi frutti. Il nucleo si occupa anche della tutela e decoro: in totale 60 gli interventi nel 2021.

Sicurezza Stradale

Settore di primaria importanza per la Polizia Locale castellana è la vigilanza sulle principali arterie cittadine e di frazione con frequenti posti di controllo ed attività di pronto intervento nel soccorso e rilievo degli incidenti stradali. Nell’anno appena conclusosi sono stati quasi 100 gli incidenti rilevati dalle pattuglie, molti dei quali con feriti gravi. Spesso la causa emersa dai rilievi è la distrazione alla guida dettata dall’uso di apparecchi elettronici; in aumento anche gli incidenti occorsi per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti. Proprio su quest’ultimo fronte sono stati istituti numerosi servizi di prevenzione e contrasto alla guida in stato d’ebbrezza con oltre 200 persone sottoposte a pretest ed alcooltest mentre erano alla guida anche attraverso appositi dispositivi attivati nelle ore notturne.

Sono 95 le vetture sequestrate nell’arco dell’anno Codice della strada, sia perché sprovviste di copertura assicurativa o perché utilizzate per la commissione di altri reati. In totale quasi 12.000 le violazioni al Codice della strada contestate durante i servizi di vigilanza. Commenta il sindaco, Stefano Marcon: “Va sottolineato come questa considerevole mole di lavoro sia stata portata avanti con efficacia dal Corpo di Polizia locale in una cornice del tutto particolare visto il perdurare della situazione pandemica. Infatti non va dimenticato che oltre tutti i controlli eseguiti nei tre ambiti - Sicurezza Urbana e Polizia Ambientale, Sicurezza Stradale -, la Polizia locale ha mantenuto e mantiene attivi i controlli imposti sulla normativa anticontagio assorbendo molte energie e forze in campo: solo nel 2021 sono state rilevate 50 infrazioni relative alla normativa anticovid inerenti al mancato uso mascherine o agli spostamenti non consentiti in zona rossa”.