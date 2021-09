Automobilista malmenato da due passanti: volevano attraversare la strada

L'aggressione martedì pomeriggio a Castelfranco Veneto, in via Podgora, ai danni di un 59enne. Denunciati due giovani di origini marocchine di 18 e 17 anni

Una banale lite tra un automobilista e due passanti (pretendevano a tutti i costi di attraversare la strada) che si trasforma in una rissa da saloon. E' quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri a Castelfranco Veneto, lungo via Podgora. Sfortunato protagonista dell'episodio un operaio di 59 anni, residente nella zona. L'uomo è stato colpito con alcuni pugni al volto da due giovani di origini marocchine di 18 e 17 anni che si trovavano a piedi. Da alcuni insulti gratuiti si è passato alle vie di fatto. L'uomo, rimasto ferito, ha chiesto aiuto ai carabinieri ed è stato poi costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. La prognosi è stata fissata in alcuni giorni. Gli aggressori, entrambi con precedenti penali alle spalle e già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati identificati dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto.