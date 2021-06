Via Giuseppe Verdi

Scazzottata tra operai in un cantiere edile, arrivano i carabinieri

Sconcertante episodio in mattinata, poco dopo le 8, a Castelfranco Veneto, in via Verdi. Un 51enne ha colpito un 40enne provocandogli lesioni per otto giorni di prognosi. La lite scoppiata per chi dovesse scaricare per primo il camion