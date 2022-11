Gioco "fuori orario" nella sala slot, attività sospesa e multa da 40mila euro

Gli orari per il gioco, stabiliti dalla legge regionale, non venivano rispettati dai clienti e la conduzione della sala slot era stata affidata a persone non autorizzate. Sarà denunciato e dovrà pagare una multa da quasi 40mila euro il titolare di un'attività di Castelfranco che nei nei giorni scorsi è stata sottoposta ad un controllo della divisione amministrativa e sociale della Questura di Treviso.

"L'operaione rientra -spiega un comunicato della Questura- in una mirata e strategica attività di controllo degli esercizi pubblici nei quali viene svolta l’attività da gioco per mezzo degli apparecchi con vincita in denaro, VLT e New Slot, dispositivo attuato sull’intera provincia quale azione di prevenzione e contrasto al crescente fenomeno della ludopatia e di repressione del gioco illegale, nonché volto alla tutela dei minori ed alla sicurezza del gioco".

Giocatori fuori orario e altre violazioni

Sono state numerose le violazioni di natura amministrativa e penale che sono state contestate durante il controllo che ha fatto emergere, come detto, l’irregolarità nella gestione della sala giochi la cui conduzione era stata illecitamente affidata a persone non autorizzate nella licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore di Treviso, motivo per cui il titolare di licenza, è stato denunciato. È stata riscontrata inoltre, l’inosservanza della Legge Regionale che prevede l’interdizione al pubblico del gioco in determinate fasce orarie, nonché il mancato rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi. Per questo motivo lo stesso titolare è stato sanzionato con numerose violazioni di natura amministrativa per un ammontare di circa 40.000 euro.

Mano pesante anche dei vigili del fuoco

Aspetto ancor più rilevante in ambito penale è quanto emerso a seguito del sopralluogo effettuato dal Comando Provinciale dei vigili del Fuoco, a competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi, riguarda il mancato rispetto sempre da parte del titolare della sala giochi della normativa antincendio, nello specifico è stata accertata la mancata manutenzione degli estintori, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la mancata adozione di un piano di emergenza, la mancata formazione del personale dipendente, nonché la mancata presentazione della SCIA antincendi, circostanze che di fatto, in caso di incendio, avrebbero potuto mettere in serio pericolo sia l’incolumità pubblica sia quella degli eventuali frequentatori e dipendenti dell’esercizio.

Attività sospesa

Il Questore di Treviso, Manuela De Bernardin, ha sospesoa tempo indeterminato, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, la licenza dell’attività relativa alla raccolta del gioco lecito. Nei confronti di locali ed esercizi pubblici da gioco della provincia saranno eseguiti altri controlli nelle prossime settimane, per poter prevenire forme di illegalità in materia di giochi e scommesse.