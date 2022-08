Entrano nella sala giochi e svuotano due slot machines

Tornano a finire nel mirino dei ladri le sale slot della Marca. Questa tipologia di furto, ampiamente diffusa prima della pandemia, sembrava essere ormai poco praticata dai malviventi. La scorsa notte, quella tra domenica e lunedì, a Castelfranco Veneto, in una sala slot di via Staizza, ignoti si sono introdotti forzando una porta secondaria e sono riusciti a trafugare il denaro contenuto in due degli apparecchi presenti all'interno. Il danno è in corso di quantificazione ma ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Indagini sono in corso da parte dei militari dell'Arma di Castelfranco Veneto che acquisiranno le telecamere presenti nella zona a caccia di indizi utili per identificare i responsabili.