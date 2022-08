Cade da un'impalcatura, muratore 59enne grave in ospedale

E' caduto da un ponteggio, dall'altezza di circa due metri, sbattendo violentemente il capo a terra. Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di ieri, 2 agosto, poco dopo le 10, nel cantiere dell'istituto agrario "Sartor" di Castelfranco Veneto, in via Postioma a Salvarosa. A restare ferito un muratore 59enne di Caivano (Napoli): l'uomo, soccorso sul posto da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Stando a quanto riferito dai medici le sue condizioni sarebbero gravissime. Il muratore stava lavorando con alcuni colleghi che lo hanno trovato a terra: sono stati loro a dare l'allarme al 118, rendendosi conto della gravità della situazione. Non è chiaro se il 59enne sia stato colpito da un malore improvviso, forse dovuto alle alte temperature di questi giorni, o sia caduto per una distrazione, perdendo l'equilibrio; accertamenti sono stati eseguiti sul posto dagli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.